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Pablo casi pierde la vida por la confusión de un restaurante: "Pedí agua y me dieron sosa cáustica"

Pablo pidió agua con gas en un bar, pero le dieron sosa cáustica. Una confusión que ha condicionado su vida para siempre, pero cuya causa ha sido archivada por la justicia.

Pablo

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La vida de Pablo cambió por completo hace un año en un restaurante. Lo que creyó que era agua con gas, terminó siendo sosa cáustica, que le causó graves lesiones internas. "Al segundo noté un quemazón que salté de la silla", recuerda, "me empecé a marear y me llevaron al hospital".

Las consecuencias físicas fueron muy graves: problemas digestivos, reflujo constante y la preocupación médica por posibles complicaciones futuras. Durante semanas apenas pudo alimentarse con normalidad y perdió peso de forma drástica.

Emocionalmente, el accidente también le dejó una huella profunda. Pablo llegó a temer por su vida: "Estuve mucho tiempo en vilo por si me perforaba el estómago, sin saber si vives o no vives".

Pese a las consecuencias del accidente, la justicia ha decidido archivar la causa. "No han investigado a la embotelladora", denuncia Pablo.

A día de hoy, la vida de Pablo sigue condicionada por lo que ocurrió. Ha desarrollado un rechazo absoluto a ciertas bebidas y exige que se investiguen los hechos y se haga justicia.

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