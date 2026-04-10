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La familia de los cinco fallecidos en un helicóptero de Nueva York exige justicia: "No sabemos nada de la empresa"

Un año después de que una familia española falleciera en un paseo en helicóptero por el río Hudson, aún no se sabe qué pudo fallar. Su familia se ha trasladado hasta Nueva York para pedir rendirles homenaje ante el silencio de la justicia.

Hermana helicóptero

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Agustín y Mercè hicieron hace un año el viaje de sus vidas. Junto a sus tres hijos, de 4,8 y 10 años, se fueron a Nueva York, donde les esperaba el peor de los finales: todos los miembros de la familia fallecían en un paseo en helicóptero por el río Hudson.

Un año después del accidente, la familia de Agustín y Mercè no saben nada sobre lo que pudo ocurrir y no han recibido ningún análisis del accidente. Varios familiares de los fallecidos se han trasladado a Nueva York para homenajearles y para tratar de obtener respuestas.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Berta Camprubí, la hermana de Mercè. "Por parte de la empresa de helicópteros no sabemos nada, ni una carta de condolencias", afirma, "es muy duro".

Según nos cuenta, la familia aún está destrozada, pero tienen la suerte de continuar unidos y seguir recordándoles constantemente: "Llevamos un año muy difícil con 5 duelos".

Ahora, la familia de las víctimas exige justicia y seguridad para futuros vuelos turísticos. ¿Lograrán evitar que se repita la tragedia?

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