Olga Viza se sincera sobre su vida personal: "Yo he encontrado mi lugar a los 50 años"

Olga Viza es una de las periodistas pioneras en nuestro país. Pese a que su afán por Centro médico casi le lleva a estudiar medicina, su pasión por informar pudo con todo.

Aparece por primera vez en televisión en 1978 sustituyendo a Mercedes Milá en el espacio Polideportivo de TVE, donde comienza su carrera periodística en deportes y demás temas de actualidad.

Desde entonces, cubre los Juegos Olímpicos durante varios años, algo que ha marcado su trayectoria profesional. "Los cubrí con Matías Prats durante varios años", nos cuenta.

Aunque es un rostro habitual de nuestras televisiones, Olga Viza ha conseguido proteger su vida personal, de modo que no conocemos datos como que su hermana es sorda. "Es irónico porque yo me dedico a la comunicación, gracias a ella he aprendido a vocalizar", confiesa.

Otro de los asuntos más desconocidos de la vida de Olga es el amor. A sus 50 años, Olga Viza encontró a su pareja ideal en el periodista Xavier Vidal-Folch. Pese a que nunca ha tenido hijos, asegura que no le ha faltado de nada en su vida y que es feliz ejerciendo de madre y abuela con los hijos de Xavier.

"Yo no soy abuela, yo soy otra cosa... su amiga adulta", señala, recordando las palabras con las que se refirió a ella uno de sus nietos. "A los 50 he encontrado mi lugar", asegura.

Hoy, Olga Viza nos presenta su versión más personal, más allá de la gran periodista que siempre ha sido. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!