Okupan la casa de Joaquim y realquilan las habitaciones: "Me han embargado el sueldo porque están alquilando la parte de arriba"

Iñaki Anasagasti, ex senador del PNV, ha recordado en Más Espejo que en 2018, su partido apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy porque había una condena por corrupción de la trama Gurtel que implicaba a todo el Partido Popular. Asegura que ahora no se da la misma circunstancia, ya que el PSOE no ha sido condenado, aunque admite que Sánchez ha cometido errores "inconmesurables".