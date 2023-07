El noviazgo de Chabeli Navarro y Bertín Osborne y sus visitas a la finca del artista: “Estaban los niños allí y sus exsuegros"

Chabeli Navarro ha desvelado que estuvo embarazada de Bertín Osborne y que el artista la convenció para abortar, algo que hizo acompañada por una amiga y, según ha contado, sin el apoyo del cantante.

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos podido acceder en exclusiva a una entrevista que dio la joven en octubre de 2021 en la que contó todo acerca de su relación con Bertín Osborne, el embarazo y el posterior aborto.

En esta segunda entrega, hemos conocido cómo fueron los siguientes encuentros después de conocerse en una fiesta y tener su primera cita. Uno de ellos fue en la finca del cantante en Sevilla.

En esa cita, contaba Chabeli, no hubo beso, y dejaba claro que Bertín Osborne iba muy poco a poco. “Eso a mí me gustó y por eso me fui quedando”, aseguró. A pesar de que ese encuentro fue bien, la joven confesó que se sentía como si siempre estuviera poniéndola a prueba. Eso sí, se ganó su confianza.

Chabeli relataba, además, que en la tercera cita ya sí hubo beso en el coche. Después ella cogió el covid y, tras bloquearlo varias veces pensando que para él lo ocurrido no significaba nada, decidió volver a hablarle cuando volvió a Madrid.

En ese momento, Bertín le confesó haberse quedado preocupado por ella, que la había intentado llamar, pero no había respuesta. En ese momento retomaron la relación y empezaron a verse todas las semanas, contaba Chabeli.

En la finca, durante el verano, la joven asegura que casi siempre estaban allí los hijos del cantante y en alguna que otra ocasión los padres de Fabiola Martínez. “Yo no me la he cruzado”, aseguraba ella.

La primera cita entre Chabeli Navarro y Bertín Osborne y el embarazo

En esta entrevista Chabeli también contó cómo fue su primera cita con Bertín Osborne después de haberlo conocido en una fiesta en la que ella asegura que no sabía que iba a estar él.

En ella fueron a comer sin que nadie lo supiera, pero en ningún momento al cantante le preocupó que les hicieran fotos juntos. Incluso se dieron un abrazo cuando se vieron, contó la joven.

Su encuentro después de saber que Chabeli está embarazada fue muy distinto, ya que, según explica, Bertín llegó en un coche de ventanas tintadas. La joven relató que él se mostró más cariñoso de lo normal, pero ella, aún así, se sintió sola.

Bertín Osborne, en un comunicado, ha dejado claro que va a tomar acciones legales en contra de Chabeli Navarro por todo lo que está relatando. Además, ha asegurado que va a presentar todas las pruebas que sean necesarias.