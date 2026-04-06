El motivo por el que Encarna Sánchez 'ocultaba' a su familia: "Su hermana tenía claro que se avergonzaba de sus orígenes"

Encarna Sánchez fue una de las voces más famosas de nuestro país. Durante años, se metió en muchas casas, acompañando desde la radio o la televisión, pero realmente pocos la conocen más allá de su papel de periodista.

Uno de los asuntos más desconocidos de su vida es su relación con su familia. La periodista evitaba hablar sobre ella en muchas ocasiones y llegó a dejar fuera de su herencia a todos, menos a su madre, que ya había fallecido para entonces. Por tanto, su heredera universal fue su amiga Clara Suñer.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Marián Álvarez, periodista que pudo hablar con Matilde, la hermana de Encarna, en una entrevista única. En ella, esta se sinceró sobre los motivos que creía que llevaron a Encarna a 'ocultar' a su familia.

"Encarna llegó a codearse con una sociedad de lujo y ella se avergonzaba un poco de sus orígenes humildes", afirma Marián Álvarez. Según nos cuenta, su popularidad, que le llevó a formar parte de una élite de nuestro país, chocaba de frente con sus raíces humildes en Carboneras (Almería). "Su hermana siempre lo tuvo claro", asegura la periodista.

Hoy, conocemos la cara más oculta de Encarna Sánchez de la mano de Marián Álvarez. ¡Dale al play para verlo al completo en el vídeo de arriba!