Cuarenta detenidos por intentar viajar de Ceuta a la Península con DNI ajeno

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a 40 personas por intentar viajar a la Península utilizando DNI de terceros y hacerse pasar por ciudadanos españoles. Algunos inmigrantes llegaron a pagar entre 3.000 y 6.000 euros por conseguir esta documentación, en una nueva vía para tratar de embarcar en los ferris con destino a la Península.

La operación se salda también con cinco detenidos, ciudadanos españoles residentes en Ceuta, acusados de facilitar sus documentos de identidad. Los agentes detectan el fraude gracias a los controles de identificación y al análisis de los rasgos físicos, ya que muchos de los sospechosos guardan cierto parecido con los titulares de los DNI. En algunos casos, las preguntas de los policías bastan para descubrir que están suplantando otra identidad.

La práctica preocupa a las autoridades portuarias, que alertan de un posible aumento de estos intentos. La investigación también pone el foco en las denuncias reiteradas por pérdida o robo de documentos: según la Guardia Civil, algunos titulares habrían llegado a denunciar la desaparición de su DNI hasta en una docena de ocasiones, lo que podría facilitar que sus documentos acabaran en manos de terceros.