Hablamos con la madrina de los hermanos siameses fallecidos: "En su despedida habrá mariachis"

José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses de Ecuador, han fallecido a los 27 años. Una triste noticia que ha causado conmoción mundial.

Hace apenas un mes, los hermanos visitaban nuestro plató para contarnos cómo era su día a día unidos por el tórax y compartiendo el intestino y el hígado. Unas complicaciones que no les impedían ver la vida con optimismo.

Fue un infarto el que se llevó a ambos. Aunque fue José Armando quien lo sufrió, ambos tenían claro que "nacieron juntos y morirían juntos".

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Teresa, la madrina de los siameses. Esta ha afirmado que los padres de los hermanos están rotos, hasta el punto de que el padre tuvo que ser trasladado ayer al hospital. "Su papá recayó en su enfermedad, están delicados", afirma Teresa.

Según nos cuenta, el velatorio se celebrará en casa, con mariachis y el entorno cercano de los hermanos: "Eran unos chicos muy alegres y queremos que en su despedida haya mariachis". El entierro será en la ciudad donde vive la familia y de donde son los siameses. ¡Dale al play para escuchar a la madrina de José Luis y José Armando!