Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

FALLECEN LOS SIAMESES

Hablamos con la madrina de los hermanos siameses fallecidos: "En su despedida habrá mariachis"

La muerte de José Luis y José Armando, los hermanos siameses de Ecuador, ha conmocionado al mundo entero. Una noticia que llega apenas un mes después de que visitaran el plató de Y ahora Sonsoles.

Madrina

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses de Ecuador, han fallecido a los 27 años. Una triste noticia que ha causado conmoción mundial.

José Armando y José Luis

Hace apenas un mes, los hermanos visitaban nuestro plató para contarnos cómo era su día a día unidos por el tórax y compartiendo el intestino y el hígado. Unas complicaciones que no les impedían ver la vida con optimismo.

Fue un infarto el que se llevó a ambos. Aunque fue José Armando quien lo sufrió, ambos tenían claro que "nacieron juntos y morirían juntos".

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Teresa, la madrina de los siameses. Esta ha afirmado que los padres de los hermanos están rotos, hasta el punto de que el padre tuvo que ser trasladado ayer al hospital. "Su papá recayó en su enfermedad, están delicados", afirma Teresa.

Según nos cuenta, el velatorio se celebrará en casa, con mariachis y el entorno cercano de los hermanos: "Eran unos chicos muy alegres y queremos que en su despedida haya mariachis". El entierro será en la ciudad donde vive la familia y de donde son los siameses. ¡Dale al play para escuchar a la madrina de José Luis y José Armando!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Madrina

Hablamos con la madrina de los hermanos siameses fallecidos: "En su despedida habrá mariachis"

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

La ruleta de la suerte

Jorge, obligado a dar casi 6.000 euros en el último momento: “Te ha faltado tirárselo a la cara”

Figaredo Vox en Espejo
LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

José María Figaredo (Vox): "Lo peor de Pedro Sánchez está por ver, todo con tal de seguir aferrado al poder"

Melody
A PARTIR DE LAS 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Melody, la niña que se convirtió en estrella internacional

Jorge en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 16 de octubre

El “caos doméstico” hace ganar a Jorge más de 500 euros y llevarse el Supercomodín

El Panel de la Letra Oculta traía la pista de “caos doméstico” y Jorge ha sabido aprovecharlo para llevarse más de 500€ y el codiciado Supercomodín.

Sandra en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 16 de octubre

“Estás atacada no, lo siguiente”: Sandra inaugura la ruleta por todo lo alto

Sandra ha sido la encargada de inaugurar la ruleta en el programa y lo ha hecho a lo grande, llevándose un marcador de nada menos que 950€.

Abucheos ante la llegada de Marlaska

Los ceutíes reciben con abucheos a Marlaska: "El rey vino a escuchar al pueblo, él viene a atender a los migrantes"

Merluza con guacamole y patata

Joseba Arguiñano prepara con Marc Giró una merluza con guacamole y patata: sencilla y deliciosa

Joseba Arguiñano y Marc Giró

El sencillo truco de Joseba Arguiñano para picar el perejil con el que sorprende a Marc Giró

Publicidad