FALLECEN LOS SIAMESES
La emoción de Damián, el hermano de los siameses fallecidos: "Mis padres están devastados"
La muerte de José Luis y José Armando, los siameses de Ecuador, han conmocionado al mundo y, especialmente, a su familia. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Damián, su hermano.
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El jueves 15 de octubre conocíamos la noticia del fallecimiento de José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses de Ecuador. Ambos visitaban hace apenas un mes nuestro plató, para transmitir un mensaje de optimismo y esperanza.
Su muerte ha conmocionado a todos, especialmente a su familia. Damián, su hermano, se ha mostrado muy emocionado en nuestro programa y asegura que sus padres están rotos de dolor.
Damián ha pedido ayuda para que se agilice la repatriación de los cuerpos y puedan despedirse de José Luis y José Armando. "Pedimos que ayuden a nuestra familia y la repatriación sea pronto", nos cuenta.
Hoy, el mundo lamenta la pérdida de los siameses, que aunque se hayan ido dejan un mensaje imborrable. ¡Dale al play para escuchar a Damián!
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