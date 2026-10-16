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FALLECEN LOS SIAMESES

La emoción de Damián, el hermano de los siameses fallecidos: "Mis padres están devastados"

La muerte de José Luis y José Armando, los siameses de Ecuador, han conmocionado al mundo y, especialmente, a su familia. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Damián, su hermano.

Siameses

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El jueves 15 de octubre conocíamos la noticia del fallecimiento de José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses de Ecuador. Ambos visitaban hace apenas un mes nuestro plató, para transmitir un mensaje de optimismo y esperanza.

José Armando y José Luis

Su muerte ha conmocionado a todos, especialmente a su familia. Damián, su hermano, se ha mostrado muy emocionado en nuestro programa y asegura que sus padres están rotos de dolor.

Damián ha pedido ayuda para que se agilice la repatriación de los cuerpos y puedan despedirse de José Luis y José Armando. "Pedimos que ayuden a nuestra familia y la repatriación sea pronto", nos cuenta.

Hoy, el mundo lamenta la pérdida de los siameses, que aunque se hayan ido dejan un mensaje imborrable. ¡Dale al play para escuchar a Damián!

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