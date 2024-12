Millán Salcedo y Josema Yuste, ¿en paz?: "Se han querido mucho, tiene que ser la paz definitiva"

Millán Salcedo hizo saltar las alarmas hace apenas unos días. En una entrevista, el humorista aseguró que no tenía química con su compañero Josema Yuste y que Martes y Trece se acabó porque él así lo decidió.

Las declaraciones no sentaron bien a Yuste, que en Y ahora Sonsoles advirtió: "Me ofende quien puede, no quien quiere". La guerra parecía no tener fin para ellos, pero, finalmente, Salcedo, quien abrió el fuego, ha anunciado una tregua.

"Ya está más que hablado y hemos decidido no entrar al trapo", asegura el cómico. Aunque sigue manteniendo que no tienen una relación de amigos íntimos, señala: "No es lo que se está diciendo".

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Tony Antonio, cómico y amigo de ambos. Fue precisamente él quien decidió juntarles 14 años después de que se separaran. "Son como un matrimonio, se han querido mucho", asegura.

Tony ha advertido que los dos eran grandes estrellas y había veces que una irradiaba a la otra. Sin embargo, ambos mantenían una relación tan especial, que Tony cree que por fin se reconciliarán. ¿Habrá terminado definitivamente la guerra de Martes y Trece?