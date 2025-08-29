Jorge Fernández comparte la desesperación de Silvia tras una tirada desastrosa: “¡No me lo puedo creer!”

La ruleta de la suerte suele ser generosa, pero hay veces en que también es muy cruel. Tras caer en el pierde turno tres veces seguidas, Silvia por fin logró una secuencia de buenas tiradas... ¡y se ha ganado 1.075 euros en pocos minutos!

Sin embargo, su alegría se ha esfumado. Su siguiente tirada ha sido muy floja, y Jorge Fernández no ha tardado en verlo: “Creo que no vamos a pasar la quiebra...”. Y, de hecho, fue lo que ocurrió. “¡Qué mala suerte!”, se ha lamentado Silvia.

¿Logrará recuperarse? ¡No te lo pierdas ese momento en el video!