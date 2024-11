Mayte Mateos acusa de ilegales a las nuevas Baccara: "No estamos engañando a nadie"

Mayte Mateos dio vida, junto a María Mendiola, al dúo Baccara, que se convirtió en un himno de los años 70 y 80 con su 'Yes Sir, I Can Boogie'. Ayer visitaba el plató para repasar su carrera, pero no pudo evitar denunciar el surgimiento de nuevos dúos musicales que llevan su nombre.

"Son totalmente ilegales y usan playbacks nuestros", aseguraba Mayte, dejando claro que Baccara solo hay una. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Cristina y Helen, que ahora dan vida a las nuevas Baccara.

Cristina formó parte del dúo con Mayte, hasta que murió María y se juntó con Helen. Ahora Baccara está formado por dos personas distintas a las originales, pero aseguran que tienen los derechos.

Según nos cuenta Cristina, tanto las Baccara originales como ellas pueden seguir usando ese nombre. "Además de ser Baccara, tenemos nuevos temas, mantenemos dignamente el nombre de Baccara", señala.

A Mayte no le ha sentado bien el resurgimiento del grupo, pero estas advierten que no están engañando a nadie. ¡Dale al play para ver la entrevista completa!