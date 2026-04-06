El mayor deseo de Pablo Carbonell: "Estoy deseando que mi hija vuelva de Estados Unidos, me parece un país salvaje y racista"

Pablo Carbonell lleva más de 40 años triunfando sobre los escenarios. Tras probar con la música, el actor dio el salto a la interpretación, el mundo en el que sigue acumulando éxitos a día de hoy.

Pese a que no se le resiste nada, Pablo tiene claro que su mayor triunfo es su familia. Sus hijas Mafalda y Carlota Carbonell son la alegría de su vida, pese a que Carlota ahora vive lejos, en Miami.

"Deseo que vuelva, Estados Unidos me parece un país salvaje y racista", asegura Carbonell. Sin embargo, allí su hija trabaja, cría a sus tres hijos y disfruta de una vida independiente.

Hoy, Pablo Carbonell espera con ansia el día en el que su hija regrese y poder vivir juntos de nuevo. ¡Dale al play para ver su entrevista en el vídeo de arriba!