Entrevista
El mayor deseo de Pablo Carbonell: "Estoy deseando que mi hija vuelva de Estados Unidos, me parece un país salvaje y racista"
Carlota Carbonell, la hija del actor Pablo Carbonell, vive en Miami con su familia. Sin embargo, su padre no ha dudado en expresar su desacuerdo con la forma de vivir que tienen en Estados Unidos.
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Pablo Carbonell lleva más de 40 años triunfando sobre los escenarios. Tras probar con la música, el actor dio el salto a la interpretación, el mundo en el que sigue acumulando éxitos a día de hoy.
Pese a que no se le resiste nada, Pablo tiene claro que su mayor triunfo es su familia. Sus hijas Mafalda y Carlota Carbonell son la alegría de su vida, pese a que Carlota ahora vive lejos, en Miami.
"Deseo que vuelva, Estados Unidos me parece un país salvaje y racista", asegura Carbonell. Sin embargo, allí su hija trabaja, cría a sus tres hijos y disfruta de una vida independiente.
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Hoy, Pablo Carbonell espera con ansia el día en el que su hija regrese y poder vivir juntos de nuevo. ¡Dale al play para ver su entrevista en el vídeo de arriba!
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