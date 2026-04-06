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Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

El actor estará en el programa para presentar sus nuevos proyectos con su inigualable sentido del humor.

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Luis Zahera, uno de los intérpretes más reconocidos del cine y la televisión española. El actor visita el programa para hablar de sus últimos proyectos y del gran momento que atraviesa en su carrera.

Durante la entrevista, Zahera compartirá anécdotas de rodaje, reflexiones sobre su trabajo y su particular forma de entender la interpretación. Con su estilo directo y su carisma, promete una charla llena de humor y momentos cercanos que conectarán con el público.

Sobre él

Luis Zahera es un actor con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Conocido por sus papeles intensos y su fuerte personalidad en pantalla, se ha consolidado como uno de los intérpretes más sólidos del panorama español. Su talento le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público.

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