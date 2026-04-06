Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Luis Zahera, uno de los intérpretes más reconocidos del cine y la televisión española. El actor visita el programa para hablar de sus últimos proyectos y del gran momento que atraviesa en su carrera.

Durante la entrevista, Zahera compartirá anécdotas de rodaje, reflexiones sobre su trabajo y su particular forma de entender la interpretación. Con su estilo directo y su carisma, promete una charla llena de humor y momentos cercanos que conectarán con el público.

Sobre él

Luis Zahera es un actor con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Conocido por sus papeles intensos y su fuerte personalidad en pantalla, se ha consolidado como uno de los intérpretes más sólidos del panorama español. Su talento le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público.