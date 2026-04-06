Efemérides de hoy 6 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 6 de abril?

El 6 de abril de 2017, Donald Trump y Xi Jinping tienen su primera reunión bilateral en Mar-a-Lago. El lugar del encuentro no fue escogido en balde, la propiedad de lujo de Trump sirvió para demostrar un acercamiento más personal con el dirigente chino, saltando el protocolo que acostumbra a realizar estas cumbres en la ciudad capital. La charla estuvo marcada por las relaciones comerciales y desnuclearización de Corea del Norte, los dos jefes de estado trataron de mostrar a las cámaras que existía un acercamiento entre las dos potencias más poderosas del mundo. Donald Trump llegó a definir la reunión como el inicio de “una muy, muy buena relación”. Durante la cena, Donald Trump notificaría a Xi Jinping que EE. UU. acababa de bombardear Siria con 58 misiles. El pulso por el poder no había hecho más que comenzar.

Un 6 de abril, pero de 1992, fallece Isaac Asimov, padre de la narrativa de ciencia ficción dura. De origen ruso, sus padres emigraron a los Estados Unidos desde una recién consolidada Union Soviética. Desde muy temprana edad, Asimov demostró ser un lector acérrimo de las revistas de ciencia ficción. El interés se transformó en la base literaria de sus obras futuras, expandiendo el horizonte de las técnicas empleadas en el género. Asimov estableció las tres leyes de la robótica (o leyes de Asimov), el marco filosófico que inspiraría a las futuras generaciones de ingenieros informáticos y programadores.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de abril?

1814.- Proclamación del rey Luis XVIII de Francia.

1896.- Se inauguran en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna.

1917.- Estados Unidos declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial.

1945.- Liberación del campo de concentración de Buchenwald (Alemania), a donde fueron deportados unos 635 republicanos españoles y donde fallecieron más de 60.000 personas víctimas de la barbarie nazi.

1947.- Primera ceremonia de los Premios Tonny de teatro. Entre los ganadores, Ingrid Bergman, Arthur Miller y Elia Kazan.

1980.- 3M realiza el lanzamiento oficial del producto Post-it.

1981.- Aprobada la ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Galicia.

2004.- El Tribunal de Defensa de la Competencia impone a Telefónica una multa de 57 millones de euros, la mayor hasta entonces.

2006.- El Congreso aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE), la sexta de la democracia.

2011.- Bob Dylan debuta en China con 69 años. No cantó clásicos como 'The times they are a-changing' y 'Blowing in the wind'

2024.- México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto policial a su embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas allí refugiado.

¿Quién nació el 6 de abril?

1483.- Rafael, pintor y arquitecto italiano.

1926.- Ian Paisley, político británico.

1940.- Andrés Pajares, actor español.

1962.- Javier Cercas, escritor y periodista español,

1963.- Rafael Correa, político ecuatoriano.

1977.- Nacho Vigalondo, cineasta español.

2001.- Sara Jiménez, actriz española.

¿Quién murió el 6 de abril?

1520.- Rafael, pintor y arquitecto italiano.

1528.- Alberto Durero, pintor y grabador alemán.

1971.- Igor Stravinsky, compositor estadounidense nacido en Rusia.

2005.- Príncipe Rainiero de Mónaco.

2013.- José Juan Bigas Luna, director de cine español.

2016.- Merle Haggard, cantante y compositor estadounidense.

2023.- Josep Piqué Camps, exministro español.

¿Qué se celebra el 6 de abril?

Hoy, 6 de abril, se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

Horóscopo del 6 de abril

Los nacidos el 6 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 6 de abril

Hoy, 6 de abril, se celebra santa Gala y los santos Guillermo, Diógenes, Timoteo y Celestino.