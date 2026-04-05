Consiguen frenar un atraco porque se lo toman a broma: "Se había levantado un cliente bromista hacía poco y pensaba que era él"

Los vídeos de reacciones a un atraco suelen llamar mucho la atención. Hay quien se asusta, otros que reaccionan y atacan y otros que, como Alejandro... se ríen.

Alejandro estaba trabajando en su bar, cuando apareció un hombre encapuchado y cuchillo en mano pidiendo dinero en inglés. La reacción de Alejandro y los clientes que estaban allí presentes fue instantánea. "Hostia, qué bueno", decían, entre risas.

"Se levantó un cliente muy bromista hacia 5 segundos y pensaba que era él", nos cuenta Alejandro, "si fuera de verdad, no me hubiera reído en ningún momento".

Por suerte, su reacción terminó frustrando el atraco, que finalmente resultó ser real. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!