Viral
Consiguen frenar un atraco porque se lo toman a broma: "Se había levantado un cliente bromista hacía poco y pensaba que era él"
El vídeo de las cámaras de seguridad de un bar se ha hecho viral en redes. El motivo: los camareros comenzaron a reírse de un atracador porque pensaban que se trataba de una broma.
Publicidad
Los vídeos de reacciones a un atraco suelen llamar mucho la atención. Hay quien se asusta, otros que reaccionan y atacan y otros que, como Alejandro... se ríen.
Alejandro estaba trabajando en su bar, cuando apareció un hombre encapuchado y cuchillo en mano pidiendo dinero en inglés. La reacción de Alejandro y los clientes que estaban allí presentes fue instantánea. "Hostia, qué bueno", decían, entre risas.
"Se levantó un cliente muy bromista hacia 5 segundos y pensaba que era él", nos cuenta Alejandro, "si fuera de verdad, no me hubiera reído en ningún momento".
Más Noticias
- Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, ¿romance pasajero o relación?: "A él siempre le han llamado la atención mujeres más mayores"
- La desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo: "La policía me dijo que no podía hacer nada"
- Tener un accidente en el extranjero: ¿cuánto cuesta un día en la UCI según el país?
Por suerte, su reacción terminó frustrando el atraco, que finalmente resultó ser real. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!
Publicidad