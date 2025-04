La maternidad hace que Sara se quede sin amigas: "Me ha costado asimilar que no saben cómo encajarme en sus planes"

La maternidad ha sido el mayor regalo y la mayor condena para Sara en algunos ámbitos, como el de la amistad. Hoy, nos cuenta cómo al tener a sus cuatro hijos, se quedó sin amigas.

El primer hijo lo tuvo con 26 años, cuando sus amigas aún tenían una mentalidad diferente y alocada. Mientras ellas continuaban con sus vidas, la de Sara cambió por completo y terminó distanciándose de sus amigas de toda la vida.

"Me costó mucho entender que no es que no me tuvieran en cuenta para sus planes, sino que no saben cómo encajarme en ellos", asegura.

Al principio, Sara sufrió mucho, pero, con el tiempo, aprendió que aquello era una cuestión de madurez y de ritmos de vida. "Ellas no solo no están viviendo lo mismo que tú, sino que no están informadas y no pueden solucionar tus dudas", señala.

Ahora, Sara tiene un concepto completamente diferente de la amistad, entendiendo que las relaciones cambian dependiendo de los momentos vitales en los que te encuentres. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!