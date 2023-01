María del Monte muestra unas preciosas imágenes de su luna de miel en Egipto con Inma, su esposa

María del Monte ya no se esconde. La cantante no cuenta mucho de su vida privada, pero en esta ocasión no ha podido ocultar la emoción y ha compartido unas fotos de su idílica luna de miel en Egipto con su pareja.

Seis meses después de casarse, la pareja se ha ido de viaje y nos han dejado ver unas fotos preciosas. ¡Se lo han pasado en grande!

Y aunque las imágenes son bonitas, lo que más nos ha gustado ha sido el mensaje de María del Monte: “Siempre hay puertas por las que pasar. Más grandes, más pequeñas, con más dificultades, con menos… Amor, verdad, vida, de eso va esto. De no engañar ni engañarnos”.

La pareja comenzó su historia de amor hace 23 años, pero lo hacían público el año pasado. ¡Nos encanta verlas tan bien!