María Abradelo denuncia los abusos de los poderosos en la televisión: "Hubiera trabajado mucho más si hubiera accedido"

Nacida en el seno de una familia de reputados periodistas y artistas, María Abradelo siempre tuvo claro que su futuro estaba en los medios de comunicación. Después de empezar a estudiar periodismo y comenzar a hacer castings, su despegue vino de la mano de Chicho Ibáñez Serrador.

En aquella época, María se convirtió en una musa de la televisión y un mito sexual para muchos hombres. "Tener un físico agraciado te abre muchas puertas", asegura.

Sin embargo, la fama de las mujeres artistas viene acompañada, en muchas ocasiones, de abusos y agresiones por parte de hombres poderosos. "Pasaba todos los castings, pero no dejaban entrar a mi padrastro", señala, "eso es que hay algo que ocultar".

María también ha recordado cómo varios directivos le ofrecían trabajos a cambio de sexo: "No he llegado a denunciar nada porque nunca he accedido a nada".

Aquello, sumado a su deseo de ser madre y dedicarse a su familia, hicieron que María se apartara definitivamente de los medios.

Hoy, María Abradelo se ha convertido en una leyenda de la televisión, pero reconvertida en una discreta empresaria. ¡No te pierdas su entrevista en el video!