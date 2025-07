Mar denuncia la realidad de los jóvenes de hoy en día: "¿Cómo voy a pensar en ahorrar, si solo pienso en sobrevivir?"

El futuro de los jóvenes es cada vez más oscuro. Según los últimos estudios, la edad de jubilación podría alargarse hasta los 71 años si se quiere mantener el nivel de vida actual.

La solución para algunos es ahorrar cada mes, aunque con el progresivo aumento de los precios de la vivienda y el alquiler, es muy complicado vivir bien y ahorrar a la vez.

Mar es una joven de 28 años que asegura que, si no ahorra, no es porque no quiera, sino porque no puede. "Tengo que buscar otros trabajos para llegar a los 1.500 euros", nos cuenta.

En su trabajo Mar cobra 1500 euros y 600 van para el alquiler en Madrid. Ahorrar se ha vuelto imposible con la vida que lleva y, si lo hace, es privándose de cosas básicas.

"No concibo ni en viajar, ¿cómo voy a pensar en ahorrar, si solo pienso en trabajar para sobrevivir?", pregunta.

Como ella, millones de jóvenes luchan por salir adelante en un mundo y un mercado cada vez más precario. ¿Es posible ahorrar y vivir al mismo tiempo?