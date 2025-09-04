El pueblo de Álvaro, el hostelero que apuñaló a su atracador, exige su libertad: "Llevaba dos meses sufriendo amenazas"

Eran las 13:30 horas del primer día de septiembre. Álvaro, un hostelero del municipio zamorano de Olleros de Tera se encontraba en el bar que regenta y que hasta las 19:00 horas no abría. Como en tantas otras ocasiones, según vecinos, vuelve a entrar una persona para intentar robarle, pero ese hurto no termina como en otras ocasiones.

El intento de hurto termina con el atracador recibiendo tres heridas por arma blanca en el cuello y abdomen. Rápidamente fue trasladado en un helicóptero medicalizado a León, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se desconoce cuál es su pronóstico y alcance de las heridas. Por su parte el hostelero fue detenido por las autoridades y se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Topas (Salamanca).

En su pueblo, Olleros de Tera, más de 300 vecinos piden la libertad de Álvaro. Se concentran con pancartas trasladando los siguientes mensajes: 'No estamos todos falta Avaro', 'Cualquiera podría ser él. Libertad para Álvaro', 'Te queremos en la barra no entre barras' o 'El primer delito fue robar'.

Se defendió

Según cuenta uno de los vecinos que conocen al hostelero, con el que aún no han podido hablar, vive con su padre, una persona mayor con problemas de vista que "está con oxigeno", y quien también ha pillado a personas robando. El pueblo lleva sobre un mes y medio sufriendo hurtos. La alcaldesa, conocedora de la situación que muchos residentes han denunciado, puso en conocimiento a la Guardia Civil porque "estaban aterrorizados".

El atracador fue herido en el cuello y abdomen. El amigo de Álvaro asegura que "se ha tenido que defender" porque "le conocemos y sabemos que no va a ir a por un atracador". Es lo que suponen porque aún no han podido hablar con él. Y añade que si le ha apuñalado en esos lugares es porque el atracador "ha ido a por él y ha tenido que defenderse como buenamente ha podido. Era su vida o la del otro".

El atracador

Sobre la identidad del herido, el amigo del detenido se queja de que "se le ha dado voz al nombre de Álvaro, de su pueblo, pero no se ha hablado del atracador". No es un vecino del municipio ni "un viejo conocido", sino una persona que llegó hace casi dos meses y medio y "ha venido a acojonar a la gente". Hay personas que "les ha robado en casas o huertos".

Sin embargo, "Álvaro llevaba dos meses sufriendo amenazas discrepancias por parte del atracador. Le ha robado varias veces, le ha intentado otras y se ha marchado corriendo", explica el amigo.

