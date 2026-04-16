Libertad provisional para Pepe, el hombre en silla de ruedas encarcelado por matar a su ladrón: "Lo he pasado mal"

Pepe, el hombre de 66 años que fue encarcelado por matar al ladrón que intentó robarle una cadena de oro, ha logrado la libertad provisional. Este estaba gravemente enfermo y en silla de ruedas, algo que, según sus familiares y amigos, imposibilitaba su fuga, el motivo que le llevó a prisión.

Desde el principio, su entorno sostuvo que Pepe era un buen hombre y que lo sucedido fue un accidente ocurrido por defenderse a sí mismo. Además, aseguraban que Pepe era una persona dependiente que necesitaba cuidados específicos.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Pepe a su salida de la prisión, donde nos confiesa que "lo ha pasado mal". "Estoy muy contento de volver, no me esperaba el apoyo", señala Pepe.

"Estamos deseando que llegue a casa", afirman sus hijos, "lo primero que voy a hacer es darle un abrazo". Estos han querido dar las gracias a los medios de comunicación por el apoyo durante los difíciles momentos que han atravesado.

Ahora, la familia de Pepe celebra su libertad provisional y aseguran que, con tal de tenerle en casa, están felices. ¡Dale al play para verlo al completo!