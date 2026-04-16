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Libertad provisional para Pepe, el hombre en silla de ruedas encarcelado por matar a su ladrón: "Lo he pasado mal"

Mató al hombre que intentó robarle una cadena de oro mientras iba en su silla de ruedas. Ahora, tras los reclamos de sus familiares y amigos, ha logrado la libertad.

Pepe

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Pepe, el hombre de 66 años que fue encarcelado por matar al ladrón que intentó robarle una cadena de oro, ha logrado la libertad provisional. Este estaba gravemente enfermo y en silla de ruedas, algo que, según sus familiares y amigos, imposibilitaba su fuga, el motivo que le llevó a prisión.

Vecina Pepe

Desde el principio, su entorno sostuvo que Pepe era un buen hombre y que lo sucedido fue un accidente ocurrido por defenderse a sí mismo. Además, aseguraban que Pepe era una persona dependiente que necesitaba cuidados específicos.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Pepe a su salida de la prisión, donde nos confiesa que "lo ha pasado mal". "Estoy muy contento de volver, no me esperaba el apoyo", señala Pepe.

"Estamos deseando que llegue a casa", afirman sus hijos, "lo primero que voy a hacer es darle un abrazo". Estos han querido dar las gracias a los medios de comunicación por el apoyo durante los difíciles momentos que han atravesado.

Ahora, la familia de Pepe celebra su libertad provisional y aseguran que, con tal de tenerle en casa, están felices. ¡Dale al play para verlo al completo!

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