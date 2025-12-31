La mejor manera de despedir el año, ¡un bote de 2.500 euros para Teresa y Enrique!

La pareja de primos ha logrado despedir el año por todo lo alto, gracias a su buen programa van a llevar una gran sorpresa a la cena familiar de Nochevieja. El colofón ha llegado con el bote y la emoción de ambos ha explotado.

Teresa ha dejado momentos muy divertidos. Los gestos de nerviosismo de la concursante han divertido mucho a Jorge Fernández quien le ha gastado alguna broma durante el programa.

A pesar de haber tenido una tirada mala, el comodín que han guardado les ha servido para no perder el turno y ayudados por los ánimos del público y la presión de su familia han decidido ir a por el gajo dorado pese a tener la gran final asegurada.

Cuando han visto que se cumplía su objetivo, lo han celebrado por todo lo alto, pero han tenido sumo cuidado a la hora de resolver para no meter la pata.

Una forma espectacular de cerrar el 2025, con 2.500 euros bajo el brazo y el pase a la final. Revive el momentazo entrando en el vídeo.