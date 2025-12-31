Los nervios no les impiden ganar 1.350 euros: “¡No, calla!”

La ruleta de la suerte celebra a lo grande el último programa del año, tres parejas forman hoy el programa que, junto a Jorge Fernández, Laura Moure y todo el equipo han despedido el año a lo grande.

A pesar del ambiente festivo, el objetivo de los concursantes es ganar dinero y en este último programa no ha sido para menos. Teresa y Enrique han completado un panel con mucha precisión.

Pese al acierto en la resolución, los nervios de Teresa han dejado un momento muy divertido con la concursante de espaldas al panel a la hora de resolver. Además, no ha querido saber la cantidad de dinero para evitar errores de precipitación.