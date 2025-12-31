Una triple prueba de velocidad muy repartida: “El yerno se nos va”

La nochevieja es una de las noches más especiales del año, familias y amigos se despiden para comer las uvas y divertirse. En La ruleta de la suerte se han juntado tres parejas para ganar el máximo dinero posible y poder abordar la cena con doble celebración.

En la triple prueba de velocidad, el dinero ha estado bien repartido. Teresa y Enrique han sido los primeros en acertar el panel inicial, los primos han resuelto al alimón.

El segundo panel ha sido resuelto por Marc y su suegra Lola. “¿Nunca ha habido problemas?” ha bromeado Jorge Fernández mientras gesticulaba una arcada en referencia a las uvas y las campanadas.

Elisa y Dani han cerrado la prueba acertando el último panel. Con 100 euros para cada pareja, la triple prueba de velocidad reparte el premio entre las tres parejas, “todo bien repartido” han bromeado los concursantes.