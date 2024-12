Irma Soriano, sobre las Campanadas de 1993: "Sufrí muchísimo, no imaginé que no fuera a oír nada"

Para celebrar Nochevieja, en Y ahora Sonsoles hemos contado con la visita de Irma Soriano, que ha hecho de todo. ¡Incluso dar las Campanadas!

Con humor, hemos recordado el error que cometió durante unas Campanadas donde se adelantó en los cuartos: "El ruido eran ensordecedor y se perdió la conexión con el estudio de Antena 3".

"Los jefes no me dijeron nada. Al menos no me acuerdo" ha confesado sobre ese histórico momento de la televisión: "Es un momento que todo el mundo mira con mucha atención".

Con el paso del tiempo, Irma Soriano retransmitió las Campanadas en 2020 durante su salón reconciliándose con su error.