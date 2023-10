El informe definitivo de la autopsia de Edwin Arrieta: "No se puede determinar la causa de la muerte"

En 'Y ahora Sonsoles' hemos accedido en exclusiva al informe de la autopsia de Edwin Arrieta cuando también ha salido a la luz el informe de la Fiscalía, que confirma la acusación de la policía: asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y robo de documentos.

La autopsia definitiva de Edwin Arrieta concluye que no se puede determinar la causa de la muerte del cirujano. Por tanto, después de tres informes, el porqué de su fallecimiento sigue siendo una incógnita.

El informe establece que el cuerpo debería estar examinado por más médicos forenses, pero sí aclara otros puntos.

Uno de ellos es que los cortes que presentaba el cadáver se hicieron con objetos punzantes y el otro que murió en un periodo de entre 24 y 48 horas.

Además, detalla cómo fueron encontrando poco a poco los restos de Edwin. "La policía encontró un resto de un hombre que era una cadera cuyas piernas habían sido amputadas y estaba cortada por la cintura. Así que solo quedaban la cadera y los genitales", se indica.

Sin embargo, meses después, las tres autopsias siguen sin ser concluyentes.

Daniel Sancho ha salido de prisión

Daniel Sanchoha salido de prisión por segunda vez desde que fue detenido en agosto por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, algo que él mismo confesó y cuya reconstrucción vimos en exclusiva.

Lo ha hecho para sentarse ante el juez y escuchar los cargos que se le imputan:

Matar a otra persona con premeditación .

. Enterrar, ocultar, quemar o destruir en secreto un cadáver.

un cadáver. Dañar, destruir, ocultar, extraviar o inutilizar documentos ajenos.

Además del informe de la autopsia, hemos accedido al informe fiscal, que mantiene la premeditación y recoge cómo Sancho mató a Edwin y se deshizo del cuerpo.

Sin embargo, no ha podido declarar porque, por un lado, no han encontrado traductor y, demás, porque no tiene abogado tailandés. Según ha explicado Pepa Romero, el motivo es que ningún abogado se atreve a llevar su caso.

Tal y como explicó el chef en la reconstrucción, el informe explica que golpeó "de forma muy severa" al colombiano dañándole órganos vitales hasta causar su muerte.

"Se atrevió a usar dos cuchillos y una sierra que el acusado había preparado con antelación", añade, unos cuchillos que vimos también en la reconstrucción.

Sin embargo, el escrito de defensa del joven en España, al que accedimos en exclusiva, trató de explicar por qué el joven no hizo estas compras con premeditación.