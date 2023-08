Las nuevas pruebas que han llevado a la policía tailandesa a confirmar que Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta

La policía tailandesa ha confirmado que Daniel Sancho apuñaló a Edwin Arrieta, el conocido cirujano colombiano al que presuntamente asesinó en Tailandia durante un viaje.

"Apuñaló en el pecho a Edwin, que se golpeó en la cabeza al caer", han afirmado. Después, aseguran, Sancho lo descuartizó.

Además, los agentes han relatado cómo el hijo del actor Rodolfo Sancho compró todo el material que necesitaba para ejecutar el crimen antes de llevarlo a cabo, y han dejado claro que no fue un accidente.

Según la policía, Sancho usó dos cuchillos, de los que solo compró uno de ellos, y una sierra.

Para confirmar este apuñalamiento, la policía tailandesa tiene en su mano una única prueba: una camiseta rajada en la que no se aprecian restos de sangre.

La investigación continúa abierta y se siguen buscando los restos que faltan de Edwin Arrieta, mientras se esperan los resultados de la autopsia que esclarezcan cómo falleció el colombiano.

Aitor Curiel, forense, ha apuntado que falta por encontrar una de las partes más importantes para saber si realmente hubo un apuñalamiento: el tórax. "Sin él, yo no lo puedo afirmar", ha dicho.

En cuanto a la camiseta, el que no tenga sangre no significa que no hubiese puñalada pues puede ser que la persona estuviera tumbada y fuese post mortem, en cuyo caso la sangre no mancharía la ropa. "Lo normal es que la camiseta estuviera manchada", ha dicho.

En paralelo, los dueños de la villa de lujo donde ocurrieron los hechos intentan pasar página y hace apenas unos días sometieron al bungalow donde presuntamente ocurrió todo a una ceremonia de purificación que vimos en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles'.