La infidelidad que rompió el corazón de Teresa: "Mi marido me engañó con una compañera de trabajo"

Han pasado 30 años desde que Francisco, el marido de Teresa, la dejó por otra. Sin embargo, desde ese momento, ella no ha podido volver a tener ninguna relación.

Ambos parecían la pareja perfecta. Francisco no iba a ningún sitio sin ella y juntos tuvieron dos hijas. "No se separaba de mí nunca, nos conocimos con 16 años", advierte.

Los problemas vinieron cuando Francisco conoció a una mujer inglesa que trabajaba con él. Ambos comenzaron a salir mucho juntos, hasta el punto de que la invitaba a las fiestas con sus amigos. "Trajo a esa mujer a dormir a casa y yo le tuve que dejar un camisón", nos cuenta.

El fin de su relación lo desencadena un viaje de esta mujer a Inglaterra. Francisco no pudo soportarlo y empezó a llamarla a escondidas, hasta que, al poco tiempo, la dejó.

Desde entonces, Teresa no ha olvidado el daño que le hizo su exmarido y no ha podido volver a enamorarse. "Me duele, porque yo nunca se lo hubiera hecho", asegura, con la voz rota. ¿Logrará recuperar de nuevo la ilusión?