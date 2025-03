Indignación entre las trabajadoras sociales de Badajoz tras el asesinato de Belén: "Estamos solas, no tenemos protección"

Castuera, en Badajoz, entierra hoy a su vecina asesinada. Belén era una trabajadora social de 35 años que ha muerto tras una paliza propinada por tres de sus menores tutelados.

Fue una llamada a la policía la que alertó de que algo en el piso donde María Belén acompañaba a cuatro menores no iba bien. Cuando los agentes se presentaron allí, vieron el cuerpo sin vida de la mujer, con signos de asfixia y golpes.

Presuntamente, los 3 menores huyeron en el coche de la víctima tras propinarle una brutal paliza. Tomaron la carretera hasta que sufrieron un percance que les impidió continuar en Mérida y la policía los detuvo.

Acusados de homicidio y robo con violencia, el juez ha decretado para los menores internamiento en régimen cerrado. Sin embargo, no es el único antecedente que tienen, ya que uno de ellos acumula varios delitos en ese mismo fin de semana.

Los vecinos del pueblo no se explican cómo ha podido ocurrir algo así y despiden a una joven que aseguran era muy conocida y agradable. "Era muy entregada", nos cuenta Elena, una de sus compañeras.

Sus compañeras han denunciado que la ley no las ampara y que no tienen protección. "No puedes estar en un piso tutelado con personas agresivas sin vigilancia y sola", señala, "ojalá sea la última".

Los compañeros de gremio de Belén temen que se produzca de nuevo un incidente similar y piden ayuda a las instituciones. ¿Conseguirán hacer justicia?