La Hermandad de Fran Rivera le obliga a retirarse como costalero: "Solo queremos despedirnos"

El compromiso y devoción de Fran Rivera con la Virgen de Triana le llevó a convertirse en costalero de la Hermandad de La Esperanza de Triana. Durante años, se encargó de llevar los pasos, pero justo el año pasado llovió y no pudo hacerlo.

Varios costaleros, incluido Fran Rivera, debían retirarse el año pasado al cumplir 50 años. Sin embargo, nueve de ellos han solicitado que les dejen llevar los pasos este año para poder despedirse y la Hermandad se ha negado.

La despedida es uno de los momentos más especiales para un costalero, pero Fran Rivera teme que no le dejen tener la suya. "Hemos pedido una prórroga de un año y nos han dicho que no", ha confesado, destrozado.

Fran Rivera no entiende cómo una Hermandad en la que debe primar el compañerismo y el amor, no le deje cumplir su deseo. "Hablan de que lo primero es el hermano y a nosotros no nos han hecho ni caso", asegura.

La última vez que vimos a Fran Rivera de costalero fue en abril de 2023, en la procesión del Santo Entierro de Sevilla. ¿Podrá volver el torero a vestirse de costalero?