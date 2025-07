Hablamos con Rocío, hospitalizada tras el 'mini tsunami' de Huelva: "Estoy esperando a que me operen"

En la playa de Vigía (Huelva) se vivió ayer una situación totalmente inusual. Los bañistas que se encontraban pasando allí el día se veía sorprendidos por una ola de grandes dimensiones.

Las imágenes hablan por sí solas. Un barco hacía una maniobra creando una ola que arrastraba a personas y sedimentos hasta una zona rocosa. Un susto del que 8 personas han resultado heridas.

Hablamos con Rocío, hospitalizada tras esta gran ola: "Yo iba saliendo de la playa con la tabla cogida, cuando vino una ola de un lado y me tumbó en el suelo donde prácticamente no veía nada y la tabla me encerró. Estoy esperando a que me operen".

"Tengo la pierna escayolada con una férula esperando a entrar en quirófano. Se me ha roto la planta del pie y el tobillo", cuenta Rocío. ¡Dale al play para conocer su testimonio!