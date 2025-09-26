Mejores momentos | 26 de septiembre
¡Un final de escándalo! Noelia resuelve el panel en un abrir y cerrar de ojos
La concursante del atril rojo ha resuelto el panel de la gran final rápidamente.
Noelia ha hecho un gran programa y por supuesto, ha llegado a la final. Donde solo ha tardado unos tres segundos en resolver el panel que decía: “Tres de un reloj: Esfera, manecillas y bisel.”
La concursante no lo ha podido hacer mejor, le ha sobrado bastante tiempo para resolver el panel y se ha marchado a casa con un total de 5.075 eurazos.
¡Enhorabuena Noelia! ¡Pincha en el vídeo de arriba y no te pierdas esta gran final!
