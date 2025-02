Hablamos con Micky, tras conocer la noticia del cáncer de Massiel: "No sabía nada, me he quedado muy mal"

Massiel ha anunciado recientemente que padece cáncer de pulmón. El tratamiento estaría ya tan avanzado, que ya habría pasado por quirófano para extirparse una parte del órgano.

Gran parte de su entorno parecía no estar al tanto de la noticia. Aunque la cantante ha llevado la enfermedad con discreción, se habría puesto en manos de profesionales desde el principio, sometiéndose a quimioterapia.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Micky, amigo íntimo de la cantante. "No sabía nada, me he quedado muy mal", nos cuenta.

Ambos trabajaron juntos delante de las cámaras y asegura que Massiel es una persona muy valiente que, con la ayuda de los médicos, saldrá adelante. "Hay que confiar en la ciencia", termina diciendo.