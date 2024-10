Gabriela Guillén compagina su faceta empresarial con la maternidad: "Mi hijo está bien cuidado con mi familia"

Gabriela Guillén saca adelante su negocio. La paraguaya ha montado un multicentro con servicios de peluquería, tratamientos corporales y faciales que espera poder abrir la semana que viene.

En Y ahora Sonsoles hemos localizado el local, en la calle Hermosilla de Madrid. Según ha adelantado Beatriz Cortázar, se va a llamar Duomare y abrirá el próximo lunes.

Sin embargo, la polémica alrededor de su hijo con Bertín Osborne sigue en el aire. "No tenemos todavía fecha para el juicio, en ese aspecto estoy plenamente centrada en mi centro y me he olvidado", ha advertido.

Pese a que no ha querido pronunciarse demasiado acerca del artista, no ha dudado en lanzarle algún dardo con respecto al cuidado del bebé: "Está bien cuidado con mi familia, espero que pronto lo vea". ¿Conseguirán acercar posturas?