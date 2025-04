Francesc lanza a un mensaje a su padre, que ha paralizado su eutanasia: "Una forma de amor también es dejar ir"

Francesc tenía luz verde para recibir la eutanasia. Tras sufrir cuatro ictus y dos infartos, un tribunal había avalado su derecho a morir dignamente debido a las secuelas que arrastra, pero una denuncia interpuesta por su padre ha paralizado el proceso.

Tras más de cuatro años intentando dejar de vivir, Francesc no entiende que se acepte este recurso. Sin embargo, su padre quiere proteger su vida, asegurando que es una vida digna: "Yo no sé el dolor que pasa, no lo puedo sentir, solo sé que le quieren mucho".

Según nos cuenta Francesc, las secuelas de los ictus y los infartos le condicionan completamente su día a día, afectándole, entre otras cosas, al habla. "Esto para mí no es vida", advierte.

Su padre de 94 años trata de darle una segunda oportunidad a su hijo, pese a que este asegura que no la quiere. "Yo ahora mismo no soy yo, soy una parte mínima de mí mismo y no me gusta", señala Francesc.

Un caso similar al suyo es el de Noelia, una joven cuyos padres trataron de paralizar su eutanasia. Finalmente, ha conseguido que se apruebe, por lo que Francesc todavía tiene esperanza de que le ocurra algo similar.

Hoy, Francesc quiere morir y asegura que esta denuncia tan solo alarga su sufrimiento. ¿Aprobará el tribunal su muerte? ¿Se desestimará la denuncia de su padre?