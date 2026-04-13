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El exciclista Óscar Freire, condenado por un delito de injurias tras la denuncia de su mujer: "A ella no se la veía en las carreras"

El triple campeón del mundo de ciclismo, tras ser denunciado por presuntos malos tratos por mujer, ha sido condenado a nueve días de localización permanente y a cumplir una orden de alejamiento.

Óscar Freire

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Óscar Freire, exciclista español tricampeón del mundo, ha sido condenado por injurias tras ser denunciado por su mujer. La denuncia por presuntos malos tratos fue interpuesta el domingo por su mujer, que relataba episodios de control, discusiones violentas, amenazas y humillaciones.

Según la denuncia, los presuntos malos tratos se intensificaron a partir de 2023, cuando la pareja se encontraba en pleno proceso de divorcio. La denunciante cuenta que Óscar le ponía un GPS en el coche, que la insultaba y amenazaba. Sin embargo, el juicio rápido tan solo valora el último episodio ocurrido el pasado domingo en una iglesia, en la que Óscar forcejeó con su mujer, agarrándola fuerte del brazo para intentar retenerla.

Tras ser detenido, Óscar Freire se ha acogido a su derecho de no declarar y, tras un juicio rápido, ha sido condenado a nueve días de localización permanente y a cumplir una orden de alejamiento durante seis meses.

"A su pareja no se la veía durante los últimos tiempos en las carreras y él era muy reservado", afirma Nacho Labarga, del periódico Marca. Una condena que llega de manera inesperada, pese a la notable distancia de la pareja durante los últimos meses.

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