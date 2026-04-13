Carlos Quílez, tras la declaración de los hijos de Francisca Cadenas: "Aquello fue algo más que una corazonada"

El crimen de Francisca Cadenas comienza a responder las preguntas que quedaron en el aire durante nueve años. Ahora, los hijos de la víctima han declarado como testigos dentro de la fase de instrucción del caso, relatando episodios que, tras conocer lo que hicieron presuntamente Juli y Lolo, los detenidos, cobran más sentido que nunca.

José Antonio, uno de los hijos de Francisca, ha desvelado que la noche de la desaparición de su madre sintió una corazonada y fue a casa de Juli y Lolo. Este recuerda encontrar a Juli especialmente nervioso: "Veo una persona con la respiración super elevada, con mucha intensidad y nerviosismo". Sin embargo, cuando le preguntó si estaba allí su madre, le dijo que no y cerró la puerta. "Intentaba obstaculizar con su cuerpo que yo viera el interior de la vivienda", afirma.

A los pocos días, los hijos de Francisca Cadenas comenzaron a oír ruidos de martillo y cincel. Unos sonidos que hoy encajan con la construcción del hueco en el que tendrían enterrada a Francisca durante nueve años.

"Fue algo más que una corazonada", afirma nuestro colaborador, Carlos Quílez. Según nos cuenta, las declaraciones de los hijos de Francisca han sido "uniformes, sobrias y coincidentes con las que ya formularon en la fase inicial". Una vez detenidos Juli y Lolo, se ha demostrado que las pistas que tenían los hijos de la víctima estaban en lo cierto. "Según los informes de la Guardia Civil, era evidente que aquello había pasado allí, no sabemos que ocurrió para que no se profundizara más en esa investigación", señala Quílez.

En su declaración, los hijos de Francisca aseguran que "van a ir a por la prisión permanente revisable" y exigen justicia para un caso que ha tenido a la familia durante nueve años con el corazón en un puño.