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TU CARA ME SUENA
Emotivo reencuentro en Tu cara me suena que deja a Lolita sin palabras tras meses de distancia
La última gala de Tu cara me suena sorprende con un inesperado momento entre Kbello y Lolita, marcado por la emoción y la complicidad tras tiempo sin coincidir.
La gala de Tu cara me suena ha dejado uno de los momentos más comentados con el reencuentro entre Kbello y Lolita. La artista no ocultó su emoción al volver a coincidir con él en el programa.
Durante el encuentro, ambos mostraron su cercanía y complicidad, protagonizando una escena cargada de sentimiento. Lolita reconoció cuánto le había echado de menos, generando una reacción muy aplaudida en plató.