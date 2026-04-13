Emotivo reencuentro en Tu cara me suena que deja a Lolita sin palabras tras meses de distancia

La gala de Tu cara me suena ha dejado uno de los momentos más comentados con el reencuentro entre Kbello y Lolita. La artista no ocultó su emoción al volver a coincidir con él en el programa.

Durante el encuentro, ambos mostraron su cercanía y complicidad, protagonizando una escena cargada de sentimiento. Lolita reconoció cuánto le había echado de menos, generando una reacción muy aplaudida en plató.