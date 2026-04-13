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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos al hijo de Alfredo Landa, el actor que hizo historia en el cine español

Trece años después del fallecimiento de Alfredo Landa, le recordamos de la mano de su hijo. Repasamos su historia y su trayectoria, plasmadas en un documental que lleva su apellido y que verá la luz este viernes.

Alfredo Landa

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Alfredo Landa fue uno de los padres del cine español, tanto que durante los años 60 y 70, encumbró un género con su nombre: el landismo. Así, el actor representaba al estereotipo de español reprimido y envuelto en comedias de enredo, un cine hecho directamente para el público de masas.

Durante años, Alfredo Landa se metió en nuestras pantallas, protagonizando películas que pasaron a la historia, como es Los santos inocentes. Una carrera meteórica que hoy se recoge en el documental Landa, dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid.

Esta tarde, homenajeamos a Alfredo Landa de la mano de su hijo. Una figura que a día de hoy sigue estudiándose como un hito de nuestra cultura. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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