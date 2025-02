Esther vuelve a ver a su primer amor: "Yo era una criada y él un señorito, no podíamos"

Esther no ha sido capaz de olvidar a quien fue su primer amor, Manuel. Ambos se conocieron cuando ella trabajaba para una familia con la que él solía tratar, pero su amor fue imposible por la diferencia de clases. "Era amigo del hijo del dueño de la casa", nos cuenta.

Aunque se enamoraron perdidamente y él parecía no reparar en su clase social, ella prefirió alejarse de él. "Él era un señorito y yo una criada, no me veía capacitada", señala.

Esther terminó casándose con otro hombre y Manuel con otra mujer, pero nunca la olvidó. Su sentimiento por Esther llegó hasta tal punto de que, tres días antes de que ella se diera el 'sí quiero', Manuel la llamó para que se fuera con él.

Desde entonces, Esther piensa a diario en Manuel y en la vida que podría haber tenido con él. Por eso, en Y ahora Sonsoles le hemos encontrado. ¡No te lo pierdas en el video!