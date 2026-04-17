Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la de la actriz Cristina Castaño

La actriz se atreve con un nuevo reto: participar en Tu cara me suena. Hoy, repasamos con ella su exitosa carrera, que no deja de sumar hitos.

Cristina Castaño

Publicidad

Cristina Castaño tenía el destino escrito. Nacida en una familia de artistas, supo desde el principio que su futuro estaba sobre un escenario.

Con apenas 18 años Cristina Castaño debuta en el teatro junto a Concha Velasco y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en su mayor pasión: la interpretación. Sin embargo, siempre ha tenido tiempo para los retos y esta vez se atreve con uno nuevo: Tu cara me suena.

La actriz se convierte en concursante, junto a compañeros de la talla de Jesulín de Ubrique, J Kbello o María Parrado. Un reto que le ha devuelto la ilusión y que nos permitirá conocerla mejor. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Cristina Castaño

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la de la actriz Cristina Castaño

5_Bote

Álvaro pone la guida al especial 20 aniversario ganando el Bote en el último panel

4_VídeoRecuerdo

Jorge Fernández se emociona al ver el resumen de estos 20 años de La ruleta de la suerte: “¡Quiero tener este vídeo!”

Imagen de Sofía Cristo y Gema López
Actor de 'Los Serrano'

Detienen a Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': "Pagué 5.000 euros para que le ingresasen en un centro de desintoxicación y a los 15 días quería irse"

3_PalabraJorge
Mejores momentos | 20 Aniversario

¡Descubre las tres frases de Jorge Fernández más escuchadas en La ruleta en estos 20 años!

1_Presentador
Mejores momentos | 20 Aniversario

Jim Thornton, presentador de Wheel of Fortune América, visita La ruleta de la suerte en su 20 aniversario

El presentador americano no se ha querido perder la celebración del 20 aniversario de La ruleta de la suerte en Antena 3.

Armengol en el 'caso Koldo'
CASO KOLDO

El 'caso mascarillas' apunta a Armengol y al "presi": "En los momentos más complicados siempre aparecen jetas para beneficiarse"

En medio de la trama Koldo-Ábalos, la UCO revela mensajes entre el exasesor y Armengol y señala al presidente del Gobierno como conocedor del caso.

Florentino Fernández y Lolita Flores en Tu cara me suena

Segunda gala de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

Cubalibre de foie

Una receta original, fácil y refrescante de Joseba Arguiñano: cubalibre de foie

Imagen de Raúl García

Las altas capacidades en los menores, una nueva forma de hacer negocio: "Pagué 1.500 euros por una evaluación y en el colegio me dijeron que no era válido"

Publicidad