A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la de la actriz Cristina Castaño
La actriz se atreve con un nuevo reto: participar en Tu cara me suena. Hoy, repasamos con ella su exitosa carrera, que no deja de sumar hitos.
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Cristina Castaño tenía el destino escrito. Nacida en una familia de artistas, supo desde el principio que su futuro estaba sobre un escenario.
Con apenas 18 años Cristina Castaño debuta en el teatro junto a Concha Velasco y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en su mayor pasión: la interpretación. Sin embargo, siempre ha tenido tiempo para los retos y esta vez se atreve con uno nuevo: Tu cara me suena.
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La actriz se convierte en concursante, junto a compañeros de la talla de Jesulín de Ubrique, J Kbello o María Parrado. Un reto que le ha devuelto la ilusión y que nos permitirá conocerla mejor. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!
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