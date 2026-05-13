A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Alberto Gayo, el subdirector de Interviú, desvela los secretos de la revista
Trabajó en Interviú durante más de dos décadas y sabe más que nadie sobre el auge y la caída de una revista que cambió nuestro país. Hoy, hablamos con Alberto Gayo sobre los secretos jamás contados de Interviú.
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Interviú fue una de las revistas más transgresoras de nuestro país. Surgida en un momento crucial para la democracia, escandalizó y atrajo a partes iguales a nuestro país, que finalmente terminó eligiéndola como uno de los medios más queridos.
Alberto Gayo trabajó en Interviú durante más de dos décadas y conoce bien cuál fue la clave de su éxito: Interviú mostraba una España que rompía moldes y que había estado escondida durante años.
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Hoy, 50 años después de su nacimiento, Alberto Gayo publica Interviú es el demonio, un libro que analiza el auge y la caída de una revista que marcó un antes y un después en nuestro país. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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