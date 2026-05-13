Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Alberto Gayo, el subdirector de Interviú, desvela los secretos de la revista

Interviú fue una de las revistas más transgresoras de nuestro país. Surgida en un momento crucial para la democracia, escandalizó y atrajo a partes iguales a nuestro país, que finalmente terminó eligiéndola como uno de los medios más queridos.

Alberto Gayo trabajó en Interviú durante más de dos décadas y conoce bien cuál fue la clave de su éxito: Interviú mostraba una España que rompía moldes y que había estado escondida durante años.

Hoy, 50 años después de su nacimiento, Alberto Gayo publica Interviú es el demonio, un libro que analiza el auge y la caída de una revista que marcó un antes y un después en nuestro país. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!