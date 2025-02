Elsa, despedida de una clínica de nutrición por su peso: "Todos estaban muy fitness, yo estaba fuera de lugar"

Elsa estaba ilusionada de empezar su camino en el mundo laboral. A sus 22 años, había conseguido unas prácticas en una clínica de nutrición y dietética, de la que no esperaba que la invitaran a irse y mucho menos por su peso.

Cuando entró, Elsa se sorprendió del patrón que seguían todas sus empleadas. "Parecían todas muy fitness", señala, "yo estaba como fuera de lugar".

Según nos cuenta, no había muchas trabajadoras como ella, que había ganado peso después de que a su hermano le diagnosticaran una enfermedad rara. Elsa asegura que fue ese el motivo de su despido.

"Me llamó mi tutora de prácticas y me dijo que se me había faltado el respeto y que prefería que no volviera", cuenta.

Como reacción al desplante de la empresa, Elsa ha decidido hacerse su propio plan de nutrición gracias a sus conocimientos, con los que ha conseguido perder 22 kilos.