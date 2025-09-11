Lucía sale victoriosa de un tremendo fallo que casi le deja sin panel

Lucía trataba de resolver este panel que dice: “Un fuego que no se apaga: el recuerdo de tus besos incendia mi piel”. Con una música muy cursi de fondo, la concursante del atril amarillo se ha liado con una palabra.

Un error que Jorge Fernández veía venir y ha comentado anteriormente: “Esta frase es repelente más que cursi”. Finalmente, la concursante del atril amarillo ha resuelto este problema gracias al comodín que tenía.

