El Hospital de Ceuta afronta la crisis migratoria con numerosos menores entre los atendidos: "Bebés venían enrollados en plásticos"

Más de 50.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera desde Marruecos para acceder a territorio español. Este episodio supuso una enorme presión para las autoridades y los equipos de emergencia, que se vieron desbordados, especialmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

En los días posteriores, se llevó a cabo la repatriación de numerosos ciudadanos marroquíes. El Gobierno aseguró que las autoridades de Marruecos colaboraron desde el inicio para gestionar la situación. No obstante, según diversos medios, entre 3.000 y 5.000 personas migrantes permanecían todavía en la ciudad.

Hoy, contamos con el testimonio de Julián Manuel Domínguez, jefe de Servicio Medicina Preventiva en el Hospital Universitario de Ceuta. Nos cuenta cómo se ha vivido la llegada de tantas personas al centro médico y por tanto, el incremento en atención médica.

Julián asegura que "Los dos primeros días han sido bastante convulsos" aunque "No ha sido una presión importante en cuanto a hospitalización" porque "No hay más de 10 personas ingresadas por estas circumstancias". Domínguez explica que están preparados para este tipo de circunstancias porque ya ha pasado más veces y siempre tienen un plan.

Según el doctor hay presencia de muchos niños sin documentación y de distintas características. Hay dos gruesos de perfiles: varones de 20 años que buscan trabajo por necesidad y grupos familiares que buscan traer a sus hijos para buscar una vida mejor.

Julián Manuel explica que los menores acudían asustados, con algún traumatismo o habiendo tragado algo de agua pero, también afirma que en ellos encontraron descompensaciones por no haber comido durante mucho tiempo y "bebés que venían enrrollados en plásticos".

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