Débora teme que sus pérdidas de memoria le impidan cuidar de su hija: "Cuando me levanté de la cirugía, no sabía quién era"

Débora no recuerda su vida de un día para otro. Desde hace tres años, un tumor cerebral le provoca pérdidas de memoria a corto y largo plazo que hace que ni siquiera recuerde qué hizo el día anterior. "Cuando desperté de la cirugía no sabía quién era", asegura.

Las pérdidas de memoria afectan no solo a su rutina, sino también a la de su hija Mía, de apenas dos años. La pequeña necesita cuidados que Débora teme no poder proporcionarle por culpa de su enfermedad, aunque confiesa que puede atenderla gracias a la ayuda de su madre y su pareja.

Además del tumor cerebral, Débora sufre una hipomotilidad esofágica que no le permite alimentarse. "Todo lo que como, lo vomito", advierte, "estoy desesperada".

Débora ha contado su problema por redes sociales, pero no consigue tratamiento para su enfermedad. "No me estoy alimentando y necesito un especialista", señala, angustiada.

Hoy, vive apuntando las cosas que debe hacer en un chat de WhatsApp para no olvidarlas y guarda la esperanza de poder tratar su enfermedad intestinal. Débora asegura que el único motivo que le hace seguir luchando es ver crecer a su pequeña Mía.