David DeMaría recuerda los golpes que le llevaron a caer en depresión: "No me esperaba la demanda de divorcio"

David DeMaría continúa sumando éxitos tras 25 años de carrera en la música. En los 2000, el artista se convirtió en todo un fenómeno con 'Precisamente Ahora' o 'Que ya no quiero problemas', llegando a ocupar los números 1 de todas las listas.

Pese al éxito que acumulaba David DeMaría, no todo fueron luces. El cantante atravesó una fuerte depresión motivada por la separación con su exmujer, que le hizo poder ver menos a su hijo y que vino seguido de un rechazo por parte de algunos de sus amigos y de su discográfica.

"No me esperaba la demanda de divorcio", asegura David DeMaría, "en su momento no lo entendí, pero con el tiempo sí, ahora nos llevamos mucho mejor que antes".

Aunque él no era consciente de que estaba pasando por una depresión, gracias a profesionales de la salud mental logró reconocer el problema y atajarlo. Ahora, David DeMaría trata de visibilizar la salud mental y servir como ejemplo de que se puede salir de ahí: "Se puede sudar, llorar y pasar las cosas".