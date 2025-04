Dani se reencuentra con su hermana tras 10 años sin hablarse: "A pesar del daño que me has hecho, eres mi hermana"

Dani y Miriam nunca han tenido buena relación. Ambos son hermanos y vivieron bajo el mismo techo hasta los 18 años, pero desde entonces, su relación se rompió por completo.

Cuando cumplió la mayoría de edad, su madre le echó de casa animada por Miriam. "Ella fue la que lo provocó, pero porque también yo no estaba estudiando", señala.

A partir de ahí, Miriam cortó la comunicación con Dani y empezó a hablar mal de él al resto de su familia. "Siempre ha tenido esa espinita conmigo y me cansé de aguantar", advierte.

Hoy, Dani está dispuesto a dejar las rencillas a un lado y empezar de cero. "A pesar del daño que me ha hecho, es mi única hermana", confiesa Dani. Por eso, en nuestro programa hemos conseguido que vuelvan a verse y puedan aclarar lo ocurrido durante todos estos años de rencor.

Miriam admite que ha podido hacerle daño a Dani con sus palabras y con sus actos, pero también siente que él le ha fallado como hermano. "A veces le he necesitado y no ha estado, me cuesta creerle", asegura.

Tras diez años de silencio, Miriam y Dani vuelven a encontrarse para aclarar el pasado. ¿Conseguirán arreglarlo? ¡Dale al play para ver su reencuentro!