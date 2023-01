Dani Alves, investigado por un presunto delito sexual: "Se esperaba que pusiera hoy la denuncia y no lo ha hecho"

El exjugador del Barça, Dani Alves, está siendo investigado por una supuesta agresión sexual que habría ocurrido en una discoteca de Barcelona. Todo fue capturado por las cámaras de seguridad, y ocurrió así:

El joven llegó a la sala sobre las dos de la mañana y horas más tarde, un grupo de chicas se acerca a él y sus amigos. Estaban bailando en actitud muy cariñosa, conversando y riendo cuando una de ellas va al baño. El exfutbolista fue detrás y apenas unos segundos después salieron juntos y volvieron con el grupo.

Cuando Dani Alves y sus amigos se fueron del local, la joven comienza a llorar y asegura que la han violado. Ante esto, se activa el protocolo contra agresiones. Sin embargo, cuando llegan los Mossos d’Esquadra ella solo habla de tocamientos, y no de penetración.

Carlos Quílez ha asegurado que aún no se ha presentado la denuncia, pero no se sabe bien por qué. Según ella explicaba, la joven pretendía ponerla hoy lunes porque ese día estaba muy nerviosa, pero no ha ocurrido.